VN – Prime sirene per Comuzzo: Fabregas sonda il terreno per lui

Il Como ha centrato una strepitosa qualificazione in Champions League. la società lariana si affaccia al mercato con un compito pesante. Il Como punterà anche su qualche giocatore italiano, vista l'esigenza delle liste Uefa. Proprio in questa ottica, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Como ha effettuato un sondaggio per Pietro Comuzzo. Il centrale viola è reduce da una stagione negativa, ma nonostante tutto, l'interesse su di lui è ancora vivo.