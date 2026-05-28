Paratici alza il muro brasiliano: offerti 12mln al Gremio, trattativa nel vivo

Fabio Paratici starebbe lavorando per rinforzare soprattutto il reparto arretrato, apparso spesso fragile nel corso dell’ultima stagione

La Fiorentina si muove già sul mercato in vista della prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Viery, giovane difensore centrale del Gremio. Secondo quanto riportato da TMW, il club viola avrebbe presentato un’offerta da 12 milioni di euro per il classe 2005, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano.