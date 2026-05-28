La Fiorentina si muove già sul mercato in vista della prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Viery, giovane difensore centrale del Gremio. Secondo quanto riportato da TMW, il club viola avrebbe presentato un’offerta da 12 milioni di euro per il classe 2005, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano.
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Paratici alza il muro brasiliano: offerti 12mln al Gremio, trattativa nel vivo
Fabio Paratici starebbe lavorando per rinforzare soprattutto il reparto arretrato, apparso spesso fragile nel corso dell’ultima stagione
Paratici—
Fabio Paratici starebbe lavorando per rinforzare soprattutto il reparto arretrato, apparso spesso fragile nel corso dell’ultima stagione. Viery rappresenta un profilo giovane ma già affidabile: il difensore ha infatti totalizzato 2282 minuti complessivi tra tutte le competizioni, diventando un punto fermo della squadra allenata da Luis Castro.
Gremio—
Al momento, però, il Gremio sembra intenzionato a respingere la proposta viola. Il club brasiliano considera Viery uno dei talenti di punta della propria academy e non avrebbe intenzione di privarsene facilmente, soprattutto dopo la crescita mostrata nell’ultima stagione. Il Gremio vorrebbe 2o milioni, con Paratici disposto a inserire dei bonus nella trattativa.
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