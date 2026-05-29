Sabatini: “Grosso merita una grande ribalta. Panchine? Sceglierei i giovani italiani”

Walter Sabatini promuove la linea giovane italiana a Radio Sportiva: "Grosso merita una grande ribalta. All'estero? No, sceglierei i nostri"

Redazione VN 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 16:04)

Il mercato degli allenatori entra nel vivo e un maestro del calcio italiano come Walter Sabatini ha voluto dire la sua sulle ultime tendenze per le panchine. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex direttore di Roma e Salernitana ha lanciato un chiaro messaggio ai club della massima serie, schierandosi apertamente a favore della scuola dei tecnici emergenti nostrani.

Nel corso della sua analisi, Sabatini ha esaltato i profili della nuova generazione di allenatori che si stanno mettendo in mostra, a partire da un nome caldissimo per la panchina viola:

"Ci sono tanti allenatori importanti in Italia. Fabio Grosso merita una ribalta importante, mentre Daniele De Rossi non ha nemmeno bisogno di essere nominato. Penso anche ad Alberto Aquilani e Ignazio Abate, che hanno svolto un ottimo lavoro in Serie B. Nel nostro paese ci sono tecnici forti e giovani, per questo motivo non andrei all'estero a cercare profili per la panchina".

Il valore del passato da calciatori — Secondo l'esperto dirigente, il vero valore aggiunto di questi profili risiede nella loro capacità di comprendere immediatamente l'ambiente e la mentalità dei calciatori, avendo vissuto la stessa carriera ad altissimi livelli:

"Sono tutti idonei per una panchina di prima fascia. Ognuno di loro vanta una storia significativa sul rettangolo verde da calciatore: conoscono alla perfezione le dinamiche dello spogliatoio e la gestione dei gruppi. Sono ragazzi che prenderei assolutamente in considerazione".