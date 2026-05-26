L'ex dirigente giallorosso e blucerchiato Walter Sabatini ha parlato a Lady Radio, esprimendosi così sul futuro viola:
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Sabatini: “Stravedo per Grosso e De Rossi. Alla viola bastano 4-5 giocatori forti”
Walter Sabatini e le dichiarazioni post stagione della Fiorentina: dalla preferenza di Grosso e De Rossi, al ruolo del ds e il segreto futuro
I risultati imprimono inevitabilmente il valore dei giocatori. Il Como ha costruito una realtà fantastica e se lo merita. La Fiorentina ha corso un enorme rischio, che poi è diminuito col tempo grazie a Goretti e Ferrari: non hanno perso la testa cacciando l'allenatore ma si sono aggrappati ad un pensiero positivo e ciò li ha ripagati. La società ha individuato in Paratici l'uomo del futuro e io sono totalmente d'accordo con questa scelta: lui è un uomo che marcia intellettualmente. La Fiorentina è un grande brand che può essere sfruttato ovunque nel mondo: sono ottimista per il futuro viola. Il calcio è espressione di umanità: bisogna capire gli uomini che scendono in campo. Va ripristinata la figura del ds: è una figura centrale.
Cosa fare per evitare il rischio—
Società come il Wolfsburg sono retrocesse: a Firenze sono stati forti a ricostruirsi psicologicamente, si sono salvati con autorevolezza, sapendo stare in campo. I calciatori che sembravano finiti hanno recuperato una condizione accettabile. Farei delle integrazioni mirate, con 4-5 giocatori di alto livello la Fiorentina può diventare davvero competitiva. Nel rush finale abbiamo visto una vera squadra in campo, prima no.
Futuro della panchina—
Vanoli può dare continuità, se sostenuto. Stravedo per De Rossi e Grosso: punterei su uno di loro due. Hanno idee chiare e un modo sereno di vivere. Va considerato che Vanoli la sua esperienza a Firenze l'ha già fatta.
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