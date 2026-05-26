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Sabatini: “Stravedo per Grosso e De Rossi. Alla viola bastano 4-5 giocatori forti”

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Walter Sabatini e le dichiarazioni post stagione della Fiorentina: dalla preferenza di Grosso e De Rossi, al ruolo del ds e il segreto futuro
Redazione VN

L'ex dirigente giallorosso e blucerchiato Walter Sabatini ha parlato a Lady Radio, esprimendosi così sul futuro viola:

I risultati imprimono inevitabilmente il valore dei giocatori. Il Como ha costruito una realtà fantastica e se lo merita. La Fiorentina ha corso un enorme rischio, che poi è diminuito col tempo grazie a Goretti e Ferrari: non hanno perso la testa cacciando l'allenatore ma si sono aggrappati ad un pensiero positivo e ciò li ha ripagati. La società ha individuato in Paratici l'uomo del futuro e io sono totalmente d'accordo con questa scelta: lui è un uomo che marcia intellettualmente. La Fiorentina è un grande brand che può essere sfruttato ovunque nel mondo: sono ottimista per il futuro viola. Il calcio è espressione di umanità: bisogna capire gli uomini che scendono in campo. Va ripristinata la figura del ds: è una figura centrale.

Cosa fare per evitare il rischio

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Società come il Wolfsburg sono retrocesse: a Firenze sono stati forti a ricostruirsi psicologicamente, si sono salvati con autorevolezza, sapendo stare in campo. I calciatori che sembravano finiti hanno recuperato una condizione accettabile. Farei delle integrazioni mirate, con 4-5 giocatori di alto livello la Fiorentina può diventare davvero competitiva. Nel rush finale abbiamo visto una vera squadra in campo, prima no.

Futuro della panchina

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Vanoli può dare continuità, se sostenuto. Stravedo per De Rossi e Grosso: punterei su uno di loro due. Hanno idee chiare e un modo sereno di vivere. Va considerato che Vanoli la sua esperienza a Firenze l'ha già fatta.

 

 

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