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Sandrelli: “Kean difficile da gestire, Piccoli bravo. Squadra da reinventare”

Sandrelli: “Kean difficile da gestire, Piccoli bravo. Squadra da reinventare” - immagine 1
Massimo Sandrelli al Pentasport: "Kean complicato da gestire. Piccoli forte davanti alla porta ma è stato usato male. Valuti la società"
Redazione VN

Al Pentasport di oggi è intervenuto Massimo Sandrelli, per dire la sua a fine campionato. Ecco il suo commento a Radio Bruno:

Vanoli è un buon allenatore, ma in questa stagione si è consumato tanto. Abbiamo una squadra da reinventare e giocatori difficili da gestire, come Kean.

Dentro lo spogliatoio

—  

I giocatori andrebbero valutati dall'interno. Bisognerebbe sapere come si vedono loro dentro lo spogliatoio. Per esempio, a me Piccolipiace ma penso sia tato usato in maniera avara. Davanti alla porta è sempre stato bravo, escluso qualche episodio. Tocca alla società fare le loro valutazioni dall'interno.

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