Al Pentasport di oggi è intervenuto Massimo Sandrelli, per dire la sua a fine campionato. Ecco il suo commento a Radio Bruno:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Kean difficile da gestire, Piccoli bravo. Squadra da reinventare”
pentasport
Sandrelli: “Kean difficile da gestire, Piccoli bravo. Squadra da reinventare”
Massimo Sandrelli al Pentasport: "Kean complicato da gestire. Piccoli forte davanti alla porta ma è stato usato male. Valuti la società"
Vanoli è un buon allenatore, ma in questa stagione si è consumato tanto. Abbiamo una squadra da reinventare e giocatori difficili da gestire, come Kean.
Dentro lo spogliatoio—
I giocatori andrebbero valutati dall'interno. Bisognerebbe sapere come si vedono loro dentro lo spogliatoio. Per esempio, a me Piccolipiace ma penso sia tato usato in maniera avara. Davanti alla porta è sempre stato bravo, escluso qualche episodio. Tocca alla società fare le loro valutazioni dall'interno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA