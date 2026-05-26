Alberto Malusci, ex difensore viola, ha parlato durate il Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue dichiarazioni:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Vorrei un allenatore straniero. Vi svelo dove stava il problema”
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Malusci: “Vorrei un allenatore straniero. Vi svelo dove stava il problema”
Le parole di Malusci al Pentasport: "Vanoli ha fatto un grande lavoro, ma dobbiamo ripartire. Ecco il prolema principale della squadra"
Va detto che Vanoliha fatto un lavoro straordinario. Ma anche io preferirei cambiarlo, come vorrei cambiare la maggior parte delle facce a cui siamo abituati. Vi dirò di più: vorrei un alle allenatore straniero, uno sconosciuto che porti la sua idea di calcio. Oggi, come allenatore, non ci sono certezze.
Il problema interno—
Questa squadra aveva dei valori, il problema principale erano i giocatori non amalgamati dentro lo spogliatoio dall'inizio. Ad alcuni non piaceva a gestione, non si trovavano... Paratici saprà tutto ciò che è successo quindi adesso troveranno delle soluzioni.
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