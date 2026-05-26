Oggi, durante il Pentasport di Radio Bruno, ex dirigente viola ai tempi dei Della Valle, Sandro Mencucci è intervenuto per commentare il finale di stagione viola. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Mencucci: “Grosso? Mi piace ma Firenze fa pressione. Ecco chi può essere pronto”
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Mencucci: “Grosso? Mi piace ma Firenze fa pressione. Ecco chi può essere pronto”
Sandro Mencucci dopo la stagione della Fiorentina: "Grosso mi piace ma Firenze ha delle pretese. Baroni invece ha fatto il salto di qualità"
Grosso mi piace, poi naturalmente dobbiamo capire se è adatto. A Firenze ci sono pressioni diverse dalle altre città: la Fiorentina il prossimo anno dovrebbe puntare ad una competizione europea. Baroni, secondo me, ha già fatto il salto di qualità... la sua Lazio giocava bene.
Lecce, abbiamo qualcuno in comune—
A Lecce, pensavamo che Sottil potesse essere il nostro esterno di riferimento... invece, per colpa dell'infortunio, ha fatto pochissime partite.
La chiave del lavoro societario—
Paratici ha tanto lavoro da fare: ho letto che ci sono molti riscatti obbligatori, anche su giocatori che forse non piacciono più. In quel momento devi essere bravo, perché chi perde valore non si può rivendere subito.
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