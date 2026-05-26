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Mencucci: “Grosso? Mi piace ma Firenze fa pressione. Ecco chi può essere pronto”

Baroni
Sandro Mencucci dopo la stagione della Fiorentina: "Grosso mi piace ma Firenze ha delle pretese. Baroni invece ha fatto il salto di qualità"
Redazione VN

Oggi, durante il Pentasport di Radio Bruno, ex dirigente viola ai tempi dei Della Valle, Sandro Mencucci è intervenuto per commentare il finale di stagione viola. Ecco le sue parole:

Grosso mi piace, poi naturalmente dobbiamo capire se è adatto. A Firenze ci sono pressioni diverse dalle altre città: la Fiorentina il prossimo anno dovrebbe puntare ad una competizione europea. Baroni, secondo me, ha già fatto il salto di qualità... la sua Lazio giocava bene.

Lecce, abbiamo qualcuno in comune

—  

A Lecce, pensavamo che Sottil potesse essere il nostro esterno di riferimento... invece, per colpa dell'infortunio, ha fatto pochissime partite.

La chiave del lavoro societario

—  

Paratici ha tanto lavoro da fare: ho letto che ci sono molti riscatti obbligatori, anche su giocatori che forse non piacciono più. In quel momento devi essere bravo, perché chi perde valore non si può rivendere subito.

 

 

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