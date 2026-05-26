Al "Pentasport" di Radio Bruno abbiamo sentito la voce dell'ex portiere viola Francesco Toldo che ha parlato anche diDe Gea:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Toldo: “De Gea? Anche i migliori sono criticati. La squadra non l’ha aiutato”
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Toldo: “De Gea? Anche i migliori sono criticati. La squadra non l’ha aiutato”
L'ex portiere viola Toldo si esprime su De Gea e sulla salvezza. Poi parla del centenario: "Sarò presente, la mia è una storia d'amore"
Non esiste il portiere perfetto, anche le più grandi squadre hanno un portiere che viene criticato. Davanti ad un portiere dovrebbe esserci una squadra che evita che i tiri gli arrivino. Quest'anno c'è stata la salvezza, i prossimi anni speriamo ci sia qualcosa in più. Spero che la squadra impari dai propri errori.
Per il centenario viola—
Sono stato presente per i 90 anni della Fiorentina e penso che verrò anche per il centenario: sono stato invitato e tutti ormai sapete la mia storia d'amore con la Fiorentina!
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