Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Paratici vuole cedere De Gea. C’è la Juve, offerto anche all’Inter”

Tuttosport

Tuttosport: “Paratici vuole cedere De Gea. C’è la Juve, offerto anche all’Inter”

De Gea
Secondo il noto quotidiano, Paratici deve abbassare il monte ingaggi e quindi sarebbe orientato a cedere De Gea. 
Redazione VN

La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere e il primo nome sarebbe Alisson del Liverpool. Non sarebbe proprio semplicissimo arrivare all'estremo difensore brasiliano, che a Spalletti piace molto. Per questo motivo, la dirigenza bianconera starebbe sondando varie piste. E una di queste porterebbe a David De Gea.

De Gea

—  

Che il portiere spagnolo piaccia alla Juventus non è più un segreto e Tuttosport lo considera il piano B al brasiliano. Secondo il noto quotidiano, Paratici deve abbassare il monte ingaggi e quindi sarebbe orientato a cedere De Gea.

L'Inter ha detto no

—  

Ma non c'è solo la Juventus. La dirigenza della Fiorentina avrebbe offerto lo spagnolo anche all'Inter che avrebbe risposto con un secco no.

Leggi anche
Nazione: “Dodò non vuole rinnovare. Ecco cosa chiede Paratici per il suo addio”
CorFio: “Paratici non ascolterà offerte per Ndour, ma per Comuzzo sì. C’è il Como”

© RIPRODUZIONE RISERVATA