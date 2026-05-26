La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere e il primo nome sarebbe Alisson del Liverpool. Non sarebbe proprio semplicissimo arrivare all'estremo difensore brasiliano, che a Spalletti piace molto. Per questo motivo, la dirigenza bianconera starebbe sondando varie piste. E una di queste porterebbe a David De Gea.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Paratici vuole cedere De Gea. C’è la Juve, offerto anche all’Inter”
Tuttosport
Tuttosport: “Paratici vuole cedere De Gea. C’è la Juve, offerto anche all’Inter”
Secondo il noto quotidiano, Paratici deve abbassare il monte ingaggi e quindi sarebbe orientato a cedere De Gea.
De Gea—
Che il portiere spagnolo piaccia alla Juventus non è più un segreto e Tuttosport lo considera il piano B al brasiliano. Secondo il noto quotidiano, Paratici deve abbassare il monte ingaggi e quindi sarebbe orientato a cedere De Gea.
L'Inter ha detto no—
Ma non c'è solo la Juventus. La dirigenza della Fiorentina avrebbe offerto lo spagnolo anche all'Inter che avrebbe risposto con un secco no.
© RIPRODUZIONE RISERVATA