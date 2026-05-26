Tuttosport: “Paratici vuole cedere De Gea. C’è la Juve, offerto anche all’Inter”

Secondo il noto quotidiano, Paratici deve abbassare il monte ingaggi e quindi sarebbe orientato a cedere De Gea.

La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere e il primo nome sarebbe Alisson del Liverpool. Non sarebbe proprio semplicissimo arrivare all'estremo difensore brasiliano, che a Spalletti piace molto. Per questo motivo, la dirigenza bianconera starebbe sondando varie piste. E una di queste porterebbe a David De Gea.