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Missione portoghese per Goretti. Due giovani talenti messi nel mirino

Missione portoghese per Goretti. Due giovani talenti messi nel mirino - immagine 1
Il dirigente della Fiorentina Roberto Goretti si è personalmente recato in Portogallo per osservare due giovanissimi talenti
Redazione VN

La Fiorentina ha già iniziato a muovere i primi passi concreti in vista della prossima sessione di mercato. Secondo le indiscrezioni diffuse da Lady Radio, il club gigliato avrebbe puntato i fari sul mercato portoghese. A conferma di ciò, Roberto Goretti si sarebbe recato personalmente in missione in Portogallo per osservare da vicino alcuni profili emergenti di prospettiva.

Nel mirino della società viola ci sarebbero in particolare due giovani talenti lusitani: Gustavo Sa, trequartista classe 2004 in forza al Famalicao, e Geovany Quenda, esterno d'attacco dello Sporting Lisbona, nato nel 2007.

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