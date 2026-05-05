La Fiorentina ha già iniziato a muovere i primi passi concreti in vista della prossima sessione di mercato. Secondo le indiscrezioni diffuse da Lady Radio, il club gigliato avrebbe puntato i fari sul mercato portoghese. A conferma di ciò, Roberto Goretti si sarebbe recato personalmente in missione in Portogallo per osservare da vicino alcuni profili emergenti di prospettiva.
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Missione portoghese per Goretti. Due giovani talenti messi nel mirino
Il dirigente della Fiorentina Roberto Goretti si è personalmente recato in Portogallo per osservare due giovanissimi talenti
Nel mirino della società viola ci sarebbero in particolare due giovani talenti lusitani: Gustavo Sa, trequartista classe 2004 in forza al Famalicao, e Geovany Quenda, esterno d'attacco dello Sporting Lisbona, nato nel 2007.
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