Il procuratore di Radu Dragusin Florin Manea è intervenuto ai microfoni di Digi Sport per parlare del suo assistito:
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Dragusin torna di moda? L’agente: “Non ho sentito la Fiorentina, ma vediamo”
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Dragusin torna di moda? L’agente: “Non ho sentito la Fiorentina, ma vediamo”
Florin Manea, procuratore di radu Dragusin, parla del futuro del suo assistito e dei contatti con la Fiorentina
Ho parlato con lui anche ieri sera, abbiamo tempo, nessuno ci mette fretta per ora. Se qualcuno mi chiama, capirete che sto parlando, ma non sono stato contattato, vi dico la verità. La sua priorità ora è salvare il Tottenham. Non ho parlato con la Fiorentina, la Juventus e nemmeno con il Tottenham. Arriverò in Inghilterra la prossima settimana, incontrerò Radu e vedremo
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