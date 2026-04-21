Thauvin ammette: “In estate vicino alla Fiorentina”. Ora fa il fenomeno il Ligue1

Florian Thauvin poteva davvero trasferirsi alla Fiorentina. Ricorderete la telenovela dello scorso giugno quando il nome dell'attaccante francese rimbalzava con forza in orbita viola . Il riscatto di Gudmundsson era ancora in sospeso e la Fiorentina stava valutando vari profili per completare il suo attacco tra cui il 32enne dell'Udinese.

Alla fine Thauvin si trasferì al Lens ad inizio agosto per circa 8 milioni ed è diventato protagonista di una stagione da favola: i giallorossi stanno contendendo il titolo al PSG (sono secondi a -1) e sono in semifinale di Coppa di Lega. Thauvin è già a 10 gol e 7 assist.