Thauvin ammette: “In estate vicino alla Fiorentina”. Ora fa il fenomeno il Ligue1

Le parole di Thauvin—
Dicevamo però della trattativa che avrebbe potuto portarlo a Firenze. A confermarla è lo stesso giocatore che in un'intervista a L'Equipe, ha risposto così alla domanda sul suo futuro:
Non vedo perché non dovrei restare qui. Poi nel calcio è sempre difficile fare progetti. L'estate scorsa era previsto che rimanessi all'Udinese o che andassi alla Fiorentina, e alla fine non è successo né l'uno né l'altro; sono finito al Lens. Quello che posso dire è che sono molto felice qui, le cose stanno andando incredibilmente bene.
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