Nel corso della serata su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha condiviso le proprie sensazioni da esperto di mercato su quale sarà il futuro della panchina della Fiorentina:
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Di Marzio: “Perché Grosso è un nome più concreto degli altri per la Fiorentina”
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Di Marzio: “Perché Grosso è un nome più concreto degli altri per la Fiorentina”
Avanza Fabio Grosso: alcune delle parole del noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul futuro della panchina della Fiorentina
Credo che il nome più credibile possa essere quello di Fabio Grosso. Perché ha un ottimo feeling con Paratici e perché sta facendo un bel percorso con il Sassuolo.
Le alternative non si scaldano—
Maresca credo che aspetti il Manchester City, è l'erede designato di Guardiola quando vorrà abdicare, Mourinho non penso sia un nome. Sarri? Bisogna vedere quanto il riavvicinamento con Paratici sia reale, forte dopo la Juventus. Altri nomi? Paratici ha lavorato all'estero e può riservare sorprese... sempre poi che non rimanga Vanoli.
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