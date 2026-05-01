Occhi in casa Inter: piace Martinez per la porta. E sullo sfondo c’è Comuzzo

Inter, sarà rivoluzione in porta: Sommer e Josep Martinez pronti a salutare e sul secondo c'è l'interesse della Fiorentina

Come la Fiorentina , anche l' Inter ha in mente una rivoluzione in vista della prossima stagione, partendo soprattutto dalla porta. Infatti, Sommer e Josep Martinez potrebbero lasciare il club nerazzurro in estate. Come scrive L'Interista, sul secondo portiere allenato da Chivu ci sarebbe l'interesse della Fiorentina , decisa dopo averlo rivisto nella gara di Coppa Italia contro il Como.

Martinez al posto di De Gea?

Tra le parti ancora non ci sono stato telefonate o riunioni in segreto, ma il portiere piace. Viola che, tra l'altro, dovranno capire cosa succederà con David De Gea, nel mirino della Juventus in primis come possibile sostituto di Di Gregorio. Il prezzo fissato dall'Inter per Martinez è di 10 milioni di euro, ma in queste situazioni ad avere un ruolo importante è anche il monte ingaggi: l'ex Genoa percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione, mentre De Gea 3 milioni e 750 mila euro. La stagione dell'ex United era partita male, ma nella seconda parte è tornato sicuramente ad ottimi livelli. L'età è un dato da non prendere sottogamba, anche se c'è sempre la carta Martinelli da prendere in considerazioni... In conclusione, L'Interista sottolinea anche come i nerazzurri, intenzionati a cambiare tanto anche in difesa, stiano continuando a monitorare Pietro Comuzzo.