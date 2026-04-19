Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione allenatori, confermando l'interesse della Fiorentina per Grosso, con il Sassuolo pronto a virare su profili come Abate della Juve Stabia e Aquilani, vecchia conoscenza viola
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Pedullà: “Grosso piace alla Fiorentina, il Sassuolo pensa ad Abate e Aquilani”
Pedullà: "Grosso piace a Fiorentina e Bologna, due idee per il Sassuolo"
Il Sassuolo ha vissuto una grande stagione con Fabio Grosso in panchina. E l’attuale allenatore potrebbe salutare: come raccontato da Luca Cilli per Sportitalia diverse settimane fa, il Campione del Mondo 2006 piace sia alla Fiorentina che al Bologna in caso di addio rispettivamente con Vanoli e Italiano. Se davvero ci fosse la fine del rapporto con Grosso, nella lista del Sassuolo ci sarebbe qualche profilo interessante. Si è parlato di Aquilani, un nome che di sicuro può intrigare dopo il buonissimo lavoro fatto a Catanzaro. Ma un altro allenatore che piace al Sassuolo (e non solo) è Ignazio Abate, legato da un contratto fino al 2027 con la Juve Stabia e che ha estimatori in Serie A.
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