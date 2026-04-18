Pastore: “Se la Fiorentina pareggia a Lecce non si strappa i capelli”

A L'ascia raddoppia”, format di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha fatto il punto sulla salvezza e sui prossimi impegni di Cremonese e Lecce che vedranno coinvolta anche la Fiorentina: "La Fiorentina non si strappa i capelli se pareggia a Lecce, idem il Torino a Cremona. Ci vogliono slanci vitali, e poi il Lecce avrà due trasferte a Verona e Pisa. Deve andare a vincerne una delle due. Sono squadre già retrocesse ma sono in trasferta, quindi la paura, la fatica nel fare gol…”.