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Pastore: “Se la Fiorentina pareggia a Lecce non si strappa i capelli”

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Il commento di Pastore sulla sfida tra Lecce e Fiorentina
Redazione VN

A L'ascia raddoppia”, format di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha fatto il punto sulla salvezza e sui prossimi impegni di Cremonese e Lecce che vedranno coinvolta anche la Fiorentina: "La Fiorentina non si strappa i capelli se pareggia a Lecce, idem il Torino a Cremona. Ci vogliono slanci vitali, e poi il Lecce avrà due trasferte a Verona e Pisa. Deve andare a vincerne una delle due. Sono squadre già retrocesse ma sono in trasferta, quindi la paura, la fatica nel fare gol…”.

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