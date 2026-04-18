Sarri: “Nell’ultimo mese e mezzo abbiamo sbagliato solo la partita di Firenze”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è tornato a parlare della sconfitta con la Fiorentina, parlando a DAZN: "Questa squadra nell'ultimo mese e mezzo ha sbagliato solo la gara di Firenze. Ai ragazzi ho detto che le partite vanno aggredite e non subite. Fare una gara qui con il pensiero di mercoledì, sarebbe stato controproducente. La stagione è stata pesante, ci sono state però delle soddisfazioni: abbiamo vinto con la Juve e pareggiato l’altra, vinto due volte col Milan, abbiamo vinto col Napoli che qui non perdeva da un anno".