Non solo il Padova: su Harder c’è un altro club di B. Blitz al Viola Park

Ottima annata a Padova per Jonas Harder. Ora il classe 2006 è al centro del mercato: il Padova vuole il rinnovo, ma l'Avellino fa sul serio

Redazione VN 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 17:30)

Una stagione da protagonista in Serie B prima del brusco stop per infortunio, e adesso il nome di Jonas Harder si prende i riflettori del calciomercato cadetto. Il centrocampista italiano classe 2006, reduce dal prestito secco al Padova, è diventato l'oggetto del desiderio di diversi club di Serie B, pronti a scommettere sul suo talento per la prossima stagione.

Fino alla lesione muscolare che lo ha costretto ai box per il finale di campionato, Harder è stato un perno insostituibile per i biancoscudati: ben25 presenze tra agosto e febbraio, saltando appena due match (uno dei quali per squalifica) e rivelandosi un fattore determinante per la conquista di un'ottima salvezza.

Il Padova vuole il rinnovo, ma occhio al blitz dell'Avellino — Il ragazzo farà momentaneamente rientro a Firenze. La Fiorentina vorrebbe valutarlo da vicino e aggregarlo al ritiro estivo, ma le pretendenti bussano già alla porta. Il Padova ha già manifestato la chiara intenzione di prolungare il prestito per un altro anno, ma la concorrenza è agguerrita.

Secondo quanto rivelato da Sport Channel 214, nelle ultime ore si è registrato un forte inserimento dell'Avellino. I dirigenti del club biancoverde sono stati avvistati proprio ieri al Viola Park, non solo per seguire da vicino la finale scudetto contro il Parma, ma anche per avviare i dialoghi con i vertici gigliati.

Asse caldissimo con i campani — L'interesse dell'Avellino per la cantera viola è totale. Oltre al nome di Harder per la mediana, i campani hanno gli occhi puntati su altri due gioielli della Primavera che si sono messi in mostra nelle finali Scudetto: il difensore Kouadio e l'attaccante Braschi (entrambi decisivi nel tabellino dei marcatori). L'asse tra Firenze e Avellino è caldissimo, ma per Harder la Serie B è pronta a scatenare un'autentica asta.