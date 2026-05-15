Jonas Harder, centrocampista di proprietà della Fiorentina, potrebbe rimanere al Padova anche per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Il Mattino di Padova, il giocatore ha convinto la società che è intenzionata a proseguire con il prestito.
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Padova, nonostante l’infortunio Harder convince. Avviati i contatti per tenerlo
Il Padova ha avviato i primi contatti con la Fiorentina per prolungare il prestito del centrocampista Jonas Harder
Il ds Mirabelli ha già avviato i primi contatti con la Fiorentina, nonostante ci sia ancora da capire se Roberto Breda, allenatore che ha portato il Padova alla permanenza in Serie B, rimarrà. Il classe 2005 ha collezionato 26 presenze e 1 gol, per poi fermarsi nell'ultima parte di stagione a causa di uno stiramento muscolare.
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