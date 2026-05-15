Padova, nonostante l’infortunio Harder convince. Avviati i contatti per tenerlo

Jonas Harder , centrocampista di proprietà della Fiorentina, potrebbe rimanere al Padova anche per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Il Mattino di Padova, il giocatore ha convinto la società che è intenzionata a proseguire con il prestito .

Il ds Mirabelli ha già avviato i primi contatti con la Fiorentina, nonostante ci sia ancora da capire se Roberto Breda, allenatore che ha portato il Padova alla permanenza in Serie B, rimarrà. Il classe 2005 ha collezionato 26 presenze e 1 gol, per poi fermarsi nell'ultima parte di stagione a causa di uno stiramento muscolare.