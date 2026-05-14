Valencia, sfida salvezza senza Beltran. L’allenatore spiega: “Ecco come sta”

Lucas Beltran sarà ancora ai box nella delicata sfida tra Valencia e Rayo Vallecano che andrà in scena questa sera

Il Valencia si prepara alla delicata sfida contro il Rayo Vallecano, match fondamentale per avvicinare la salvezza matematica e allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica. Il Valencia è a quota 42, mentre il Levante di Moreno è terzultimo a quarta 39.