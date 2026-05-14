Il Valencia si prepara alla delicata sfida contro il Rayo Vallecano, match fondamentale per avvicinare la salvezza matematica e allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica. Il Valencia è a quota 42, mentre il Levante di Moreno è terzultimo a quarta 39.
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Valencia, sfida salvezza senza Beltran. L’allenatore spiega: “Ecco come sta”
Lucas Beltran sarà ancora ai box nella delicata sfida tra Valencia e Rayo Vallecano che andrà in scena questa sera
Nella gara di questa sera non ci sarà però Lucas Beltran, attaccante di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito al club spagnolo.
A confermarlo è stato il tecnico del Valencia, Carlos Corberan, intervenuto in conferenza stampa:
“Lucas Beltran rimarrà fuori; non si è ancora ripreso dai problemi al ginocchio e non sarà disponibile”.
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