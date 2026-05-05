Il futuro di Mbala Nzola è ancor atutto da scrivere. L'attaccante, si legge su Tmw, ha ritrovato smalto con il trasferimento in prestito al Sassuolo, dove si è inserito bene negli schemi di mister Grosso. Tanto che l'angolano, potrebbe addirittura restare in Emilia.
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Nzola, il Sassuolo pensa seriamente al riscatto. Riflessioni in corso
Il Sassuolo pensa alla possibilità di riscattare mbala Nzola dalla Fiorentina nelle prossime settimane prima del mercato
Il Sassuolo sta infatti valutando seriamente la possibilità di esercitare il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. La dirigenza neroverde ha tempo fino al 30 giugno per decidere se acquisire a titolo definitivo il cartellino dalla Fiorentina, proprietaria del giocatore. Al momento sono in corso riflessioni profonde: l'apprezzamento per l'impatto avuto da Nzola nel girone di ritorno è concreto, ma la decisione finale dipenderà dalle strategie complessive del club per il prossimo attacco.
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