Nzola, il Sassuolo pensa seriamente al riscatto. Riflessioni in corso

Il futuro di Mbala Nzola è ancor atutto da scrivere. L'attaccante, si legge su Tmw, ha ritrovato smalto con il trasferimento in prestito al Sassuolo, dove si è inserito bene negli schemi di mister Grosso. Tanto che l'angolano, potrebbe addirittura restare in Emilia.

Il Sassuolo sta infatti valutando seriamente la possibilità di esercitare il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. La dirigenza neroverde ha tempo fino al 30 giugno per decidere se acquisire a titolo definitivo il cartellino dalla Fiorentina, proprietaria del giocatore. Al momento sono in corso riflessioni profonde: l'apprezzamento per l'impatto avuto da Nzola nel girone di ritorno è concreto, ma la decisione finale dipenderà dalle strategie complessive del club per il prossimo attacco.