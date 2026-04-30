Sembra non finire il calvario di Lucas Beltran. L'attaccante di proprietà della Fiorentina, infatti, potrebbe non essere convocato per la gara che il Valencia disputerà contro l'Atletico Madrid. L'allenatore Carlos Corberan ha chiarito le condizioni dell'attaccante:
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Beltran, un altro infortunio. Corberan: “Ha avuto un problema al ginocchio”
Sfortunato l'attaccante del Valencia in prestito dalla Fiorentina che si è fermato a causa di un altro infortunio, stavolta al ginocchio
L'unico giocatore che non ha potuto allenarsi oggi è Lucas Beltran, che ha un problema al ginocchio. Dato che manca ancora una sessione di allenamento, vedremo domani se sarà disponibile per la partita di sabato.
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