Chi sono i giocatori viola in prestito che torneranno? Per una buona fetta di prestiti non è stata prevista alcuna opzione: entro la fine di giugno torneranno sicuramente 9 calciatori.
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VIOLA NEWS news viola stampa Da Barak a Beltran, CorSport: “I prestiti che rientreranno alla Fiorentina”
Corriere dello Sport
Da Barak a Beltran, CorSport: “I prestiti che rientreranno alla Fiorentina”
Molti giocatori viola faranno rientro alla base
A cominciare da Martinelli, che a gennaio era stato girato alla Sampdoria per farsi le ossa giocando con più continuità. Poi Beltran, finito al Velencia in prestito secco per una stagione intera (lui vorrebbe rimanere in Spagna, magari le società ridiscuteranno l’accordo).
Torneranno anche Sottil dal Lecce, Barak dalla Sampdoria, Caprini dal Mantova, Vannucchi dal Cosenza, Harder dal Padova, Distefano e Rubino dalla Carrarese. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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