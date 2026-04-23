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La Nazione sui giovani: “I nomi a disposizione di Vanoli. Balbo e non solo”

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Sono diversi i volti della Primavera che sperano in una chance per esordire con la prima squadra
Redazione VN

La Fiorentina è attesa da uno sprint finale per il raggiungimento della salvezza. In un mese in cui la formazione gigliata dovrà affrontare Roma, Juventus e Atalanta, Paolo Vanoli ha frenato le richieste di maggiore spazio ai giovani. Considerando l'infortunio di Gosens, sarà necessario l'impiego di Luis Balbo.

Il terzino venezuelano però non è l'unico. A disposizione c'è anche Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 aggregato alla prima squadra anche a causa dell'indisponibilità di Kean e delle condizioni non ottimali di Piccoli. Poi il difensore Eddy Kouadio e Giorgio Puzzoli, entrambi classe 2006.

Potrebbero poi essere tenuti in considerazione anche qualche Under 20: il mediano Lapo Deli (2006), il terzino Niccolò Trapani (2006) e il centrale Edoardo Sadotti (2006). Lo riporta La Nazione.

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