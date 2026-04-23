La Nazione sui giovani: “I nomi a disposizione di Vanoli. Balbo e non solo”

La Fiorentina è attesa da uno sprint finale per il raggiungimento della salvezza. In un mese in cui la formazione gigliata dovrà affrontare Roma, Juventus e Atalanta, Paolo Vanoli ha frenato le richieste di maggiore spazio ai giovani. Considerando l'infortunio di Gosens, sarà necessario l'impiego di Luis Balbo.