CorSport: Bologna, no al riscatto di Sohm (ma se ne può parlare)

Sul Corriere dello Sport di oggi si parla della strategia del Bologna per la prossima estate. Senza Coppe Europee sarà un mercato da autofinanziamento e non si escludono alcune cessioni illustri. Nell'articolo si citano i 15 milioni in arrivo dalla Fiorentina per il riscatto di Fabbian (scattato automaticamente alla salvezza dei viola). E si parla anche di Simon Sohm che invece in rossoblu è approdato in prestito con diritto di riscatto, a 12 milioni.

Il Bologna non ha intenzione di esercitarlo e dunque è probabile che Sohm faccia ritorno a Firenze, sommandosi ai tanti altri "viola in prestito". Il Corriere lascia però uno spiraglio per un cambio di scenario: se la Fiorentina fosse disposta a rivedere le cifre del riscatto o le condizioni di acquisto, allora il centrocampista svizzero avrebbe ancora chance di restare al Bologna. Un discorso che il club viola avrà interesse ad approfondire.