Fiorentina: tutti i viola in prestito che rientreranno alla base

Fabio Paratici è atteso da un lavoro molto duro, al limite della fattibilità. Non solo il monte ingaggi da ridurre e i molti giocatori che non rientreranno nel progetto della Fiorentina per la prossima stagione. I tifosi chiedono a gran voce chiedono che venga cambiata quasi totalmente la rosa della prima squadra, ma per il DS viola si prospetta un'impresa importante gestire anche i 17 giocatori (Serie A, B ed estero) che rientreranno a Firenze (ViP - Viola in Prestito) che difficilmente saranno confermati dalle rispettive società.