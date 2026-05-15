Fabio Paratici è atteso da un lavoro molto duro, al limite della fattibilità. Non solo il monte ingaggi da ridurre e i molti giocatori che non rientreranno nel progetto della Fiorentina per la prossima stagione. I tifosi chiedono a gran voce chiedono che venga cambiata quasi totalmente la rosa della prima squadra, ma per il DS viola si prospetta un'impresa importante gestire anche i 17 giocatori (Serie A, B ed estero) che rientreranno a Firenze (ViP - Viola in Prestito) che difficilmente saranno confermati dalle rispettive società.
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VIOLA NEWS calciomercato Fiorentina: tutti i viola in prestito che rientreranno alla base
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Fiorentina: tutti i viola in prestito che rientreranno alla base
Paratici atteso dal compito di gestire anche i 17 giocatori che rientreranno alla Fiorentina a giugno: i "ViP", ovvero i Viola in Prestito
I prestiti—
|Giocatore
|Squadra
|Valore di mercato
|Amatucci*
|Las Palmas
|5 milioni
|Barak
|Sampdoria
|1 milione
|Beltran
|Valencia
|8 milioni
|Bianco*
|Paok
|4,5 milioni
|Caprini
|Mantova
|2 milioni
|Distefano
|Carrarese
|1,3 milioni
|Harder
|Padova
|1,7 milioni
|Infantino*
|Argentinos Jr
|500 mila
|Lucchesi*
|Monza
|2,5 milioni
|Martinelli
|Sampdoria
|3,5 milioni
|Moreno*
|Levante
|4 milioni
|Nzola*
|Sassuolo
|4,5 milioni
|Richardson*
|Copenhagen
|4,5 milioni
|Rubino
|Carrarese
|2,5 milioni
|Sohm*
|Bologna
|8 milioni
|Sottil
|Lecce
|3,5 milioni
|Valentini*
|Hellas Verona
|3,5 milioni
*diritto/obbligo di riscatto
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