Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato Fiorentina: tutti i viola in prestito che rientreranno alla base

sì e no

Fiorentina: tutti i viola in prestito che rientreranno alla base

Fiorentina: tutti i viola in prestito che rientreranno alla base - immagine 1
Paratici atteso dal compito di gestire anche i 17 giocatori che rientreranno alla Fiorentina a giugno: i "ViP", ovvero i Viola in Prestito
Redazione VN

Fabio Paratici è atteso da un lavoro molto duro, al limite della fattibilità. Non solo il monte ingaggi da ridurre e i molti giocatori che non rientreranno nel progetto della Fiorentina per la prossima stagione. I tifosi chiedono a gran voce chiedono che venga cambiata quasi totalmente la rosa della prima squadra, ma per il DS viola si prospetta un'impresa importante gestire anche i 17 giocatori (Serie A, B ed estero) che rientreranno a Firenze (ViP - Viola in Prestito) che difficilmente saranno confermati dalle rispettive società.

I prestiti

—  

GiocatoreSquadraValore di mercato
Amatucci*Las Palmas5 milioni
BarakSampdoria1 milione
BeltranValencia8 milioni
Bianco*Paok4,5 milioni
CapriniMantova2 milioni
DistefanoCarrarese1,3 milioni
HarderPadova1,7 milioni
Infantino*Argentinos Jr500 mila
Lucchesi*Monza2,5 milioni
MartinelliSampdoria3,5 milioni
Moreno*Levante4 milioni
Nzola*Sassuolo4,5 milioni
Richardson*Copenhagen4,5 milioni
RubinoCarrarese2,5 milioni
Sohm*Bologna8 milioni
SottilLecce3,5 milioni
Valentini*Hellas Verona3,5 milioni

*diritto/obbligo di riscatto

Leggi anche
CorFio: “Kean può partire, ma a che cifre? E l’ipotesi Parigi…”
Il Tottenham punta Fagioli. CorSport: “C’è il prezzo. Cosa ne pensa il giocatore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA