Assalto a Nicolò Fagioli. Il pensiero è quello del Tottenham, che vorrebbe un giocatore in grado di aggiungere qualità al centrocampo degli Spurs. Il profilo del centrocampista viola sembra quello più gettonato e anche se al momento non esistono trattative o offerte ufficiali - scrive il Corriere dello Sport - in Inghilterra ci pensano davvero. Naturalmente, però, prima la squadra di De Zerbi deve chiudere un'annata travagliata. E la Fiorentina? Bisognerebbe capire cosa farebbe in caso di proposta reale. Il club considera Fagioli un punto fermo del progetto futuro, pur consapevole del suo appeal anche a livello internazionale. Tradotto, se arrivasse un'offerta importante si terrà in considerazione.
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VIOLA NEWS calciomercato Il Tottenham punta Fagioli. Corsport: “C’è il prezzo, ma vuole restare”
Corriere dello Sport
Il Tottenham punta Fagioli. Corsport: “C’è il prezzo, ma vuole restare”
Nicolò Fagioli piace molto al Tottenham. La Fiorentina lo considera un punto fermo del progetto e lui non ha intenzione di lasciare.
In ascesa—
Fagioli ha avuto un rendimento che si è alzato esponenzialmente ed è emerso pure i una stagione difficile: quinto per minuti giocati e sesto per gol segnati (3), quarto per assist serviti (3). Oggi il cartellino del centrocampista vale circa 18 milioni, ma la Fiorentina lo valuta molto di più e forse il doppio. In più, se dovesse salutare i viola, dalla cifra della vendita ci sarebbe un 10% da devolvere alla Juventus. Ad ora, però, sono tutti discorsi affrettati: il giocatore non ha manifestato l'intenzione di lasciare la Fiorentina e ha un contratto fino al 2028 a 1,8 milioni a stagione. La Premier ha però il suo fascino e sarà un'estate tutta da monitorare.
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