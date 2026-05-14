Il Tottenham punta Fagioli. Corsport: “C’è il prezzo, ma vuole restare”

In ascesa

Fagioli ha avuto un rendimento che si è alzato esponenzialmente ed è emerso pure i una stagione difficile: quinto per minuti giocati e sesto per gol segnati (3), quarto per assist serviti (3). Oggi il cartellino del centrocampista vale circa 18 milioni, ma la Fiorentina lo valuta molto di più e forse il doppio. In più, se dovesse salutare i viola, dalla cifra della vendita ci sarebbe un 10% da devolvere alla Juventus. Ad ora, però, sono tutti discorsi affrettati: il giocatore non ha manifestato l'intenzione di lasciare la Fiorentina e ha un contratto fino al 2028 a 1,8 milioni a stagione. La Premier ha però il suo fascino e sarà un'estate tutta da monitorare.