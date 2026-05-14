Le mani sulla salvezza, CorFio: “De Gea un fattore nel rush finale viola”

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica un approfondimento a David De Gea , portiere viola da due stagioni. Perché proprio dal miglioramento delle prestazioni difensive è passata la salvezza della squadra: dopo più di metà stagione passata a contemplare errori su errori, la ritrovata solidità nel reparto arretrato è stato fondamentale per trovare i risultati. E anche lo stesso portiere ci ha messo del suo.

Guizzo finale

L'estremo difensore ha dovuto fronteggiare 161 conclusioni in direzione dei suoi pali in 36 partite, incassando 49 gol. In questo il portiere non ha inciso più di tanto (49 era anche il dato sugli XG), ma i 112 interventi effettuati gli valgono il 69,5% dei palloni neutralizzati contro il 72% dell'anno precedente. Nel complesso, prendendo in esame tutti i dati, si può dire che De Gea sia stato "in linea" con la media della Serie A. La sottolineatura va però in direzione della parte finale di stagione: nelle ultime 11 partite disputate, ne sono arrivate 6 senza gol incassati (su 9 totali) e De Gea con 22 interventi è stato il migliore del campionato. Da marzo in poi, quindi, lo spagnolo è stato un vero e proprio fattore per la salvezza viola.