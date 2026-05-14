CorFio: “Kean può partire, ma a che cifre? E l’ipotesi Parigi…”

La stagione travagliata di Moise Kean alla Fiorentina volge al termine, poi sarà il momento delle riflessioni. Una annata storta e maledetta, piena di infortuni, in un conto salatissimo che potrebbe anche incidere sul mercato. Probabile - scrive il Corriere Fiorentino - che con queste premesse il club viola stia abituandosi all'idea di lasciarlo partire, ma a che cifre.

La situazione

Ad oggi, vista anche la condizione dell'attaccante, nessuno è disposto a pagare i 62 milioni della clausola, ma anche arrivare a 35-40 sembra difficile. Il Milan, che pareva interessato, si sta defilando, ma attenzione alle possibilità francesi. Il quotidiano sottolinea la suggestione Paris FC (squadra di Immobile) anche per un dettaglio non banale: Kean ha nella capitale transalpina una buona parte di famiglia e il club a gennaio aveva mostrato un timido interesse.