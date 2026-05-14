Nazione: “Paratici lavora senza sosta. Prima l’allenatore, poi la Fase Due”

Fabio Paratici lavora senza sosta per il futuro della Fiorentina. È tempo di colloqui con tutti: allenatore, rinnovi, esigenze, un primo scorcio di mercato. Confronti giornalieri per un dirigente che - scrive La Nazione - è con la testa sulla Fiorentina e non su altre situazioni. La pianificazione procede verso la seconda fase, ovvero fare il punto con la proprietà per stilare un piano tecnico per la prossima stagione.

Escalation

Da qui, a cascata, tutto il resto. Prima il nodo allenatore: Vanoli fra conferma e addio, il casting di Grosso e De Rossi (e relativo esborso), ma anche su profili esteri. Poi il mercato vero e proprio: anche qui Paratici ha una lista di papabili, ma tutto andrà deciso in concerto con il nuovo corso. E infine le situazioni interne: il dubbio Kean, le posizioni di Gudmundsson e De Gea fra le altre. Sarà un'estate torrida.