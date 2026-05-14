CorFio: “Kean ancora a parte. Speranze al lumicino per la Juventus”

Juventus-Fiorentina è sempre una partita speciale, per Kean pure un po' di più. Con i bianconeri si è affacciato al calcio che conta, ma a meno di sorprese stavolta non ci sarà. Lo scrive il Corriere Fiorentino, specificando come il dolore alla tibia continui a creare problemi all'attaccante: il recupero sembrava vicino e invece anche ieri ha lavorato a parte come nel resto della settimana e le speranze in vista di Torino sono sempre più ridotte. E, secondo il quotidiano, sembra sempre più concreto che la sua stagione sia chiusa in anticipo. Kean avrebbe poi anche l'ultima gara con l'Atalanta dell'ex Palladino, in una stagione in cui hanno inciso non poco i problemi fisici.