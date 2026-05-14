Juventus-Fiorentina è sempre una partita speciale, per Kean pure un po' di più. Con i bianconeri si è affacciato al calcio che conta, ma a meno di sorprese stavolta non ci sarà. Lo scrive il Corriere Fiorentino, specificando come il dolore alla tibia continui a creare problemi all'attaccante: il recupero sembrava vicino e invece anche ieri ha lavorato a parte come nel resto della settimana e le speranze in vista di Torino sono sempre più ridotte. E, secondo il quotidiano, sembra sempre più concreto che la sua stagione sia chiusa in anticipo. Kean avrebbe poi anche l'ultima gara con l'Atalanta dell'ex Palladino, in una stagione in cui hanno inciso non poco i problemi fisici.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Kean ancora a parte. Speranze al lumicino per la Juventus”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Kean ancora a parte. Speranze al lumicino per la Juventus”
Moise Kean va verso un altro forfait in campionato, stavolta contro la sua ex Juventus. Anche ieri ha lavorato a parte, speranze ridottissime
Futuro da scrivere—
Il centravanti viola ha saltato ben 14 partite in stagione in tutte le competizioni, più due per squalifica in Conference. Una bella grana per uno che l'anno scorso trascinava la squadra segnando 25 gol: quest'anno sono diventati "solo" 9. Premesse che imporranno anche riflessioni sul mercato.
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