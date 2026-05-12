Gazzetta: “Paratici ha scelto sui riscatti. Solo un giocatore è ancora in bilico”

Paratici ha scelto. Fabbian e Brescianini saranno il nucleo del nuovo centrocampo insieme a Nicolò Fagioli e Cher Ndour

Redazione VN 12 maggio 2026 (modifica il 12 maggio 2026 | 09:42)

Il futuro della Fiorentina ha iniziato a prendere forma subito dopo la salvezza matematica conquistata contro il Genoa. Con il raggiungimento dell’obiettivo sono infatti scattati gli obblighi di riscatto per Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, che diventeranno ufficialmente due punti fermi della rosa per la prossima stagione. I due centrocampisti, costati complessivamente quasi 30 milioni di euro tra prestiti e riscatti, non hanno vissuto una seconda parte di stagione brillante, ma hanno comunque contribuito alla rimonta della squadra dopo il difficile avvio del 2025.

Rugani — Fabbian e Brescianini saranno il nucleo del nuovo centrocampo insieme a Nicolò Fagioli e Cher Ndour. Più incerta invece la situazione di Daniele Rugani: il suo obbligo di riscatto dalla Juventus dipende dal raggiungimento di un numero minimo di presenze e al momento gli mancano ancora due partite da almeno 45 minuti. Se la clausola non dovesse scattare automaticamente, la Fiorentina valuterà comunque la possibilità di trattenerlo, considerando il costo contenuto del riscatto e la sua esperienza.

Solomon e Harrison — Sembra invece destinata a concludersi l’avventura a Firenze di Jack Harrison e Manor Solomon, arrivati in prestito rispettivamente da Leeds e Tottenham. Per acquistarli servirebbe un investimento vicino ai 20 milioni complessivi, ma il club non appare intenzionato a esercitare il diritto di riscatto. Harrison non ha convinto pienamente, mentre Solomon, pur mostrando qualità, ha pagato diversi problemi fisici che ne hanno limitato continuità e rendimento. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.