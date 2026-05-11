La Fiorentina ha ufficialmente centrato la salvezza e con essa iniziano i primi discorsi sul futuro. Uno è legato prettamente allo 0-0 contro il Genoa: con il raggiungimento dell'obiettivo sono infatti scattati gli obbligatori riscatti di Brescianini e Fabbian, arrivati a gennaio. Come ricorda il Corriere dello Sport, costeranno nel complesso 25 milioni: 10 il primo, 15 il secondo per Atalanta e Bologna con contratto fino al 2030. Ora, al netto della spesa, le riflessioni saranno anche su di loro: non è detto che facciano parte del progetto.
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VIOLA NEWS news viola stampa C’è il riscatto di Fabbian e Brescianini. Corsport: “Anche loro da valutare”
Corriere dello Sport
C’è il riscatto di Fabbian e Brescianini. Corsport: “Anche loro da valutare”
Con la salvezza è ufficialmente scattato il doppio riscatto di Brescianini e Fabbian, ma entrambi non sono certi di rimanere.
Pensieri—
Anche perché fra i due c'è qualche perplessità in più su Fabbian ed è probabile che con un'offerta giusta possa anche partire. Brescianini ha fatto meglio, ma se ne parlerà anche per lui (che ha ribadito la volontà di rendersi protagonista in viola)
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