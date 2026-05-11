È finalmente arrivata anche la matematica della salvezza con uno scialbo 0-0 contro il Genoa. Ora - scrive il Corsport - è il momento di tirare una riga e andare a capo. Ma in tutto e per tutto, per progetto e contenuti: lo chiedono i 100 anni tondi del club viola e una piazza delusa.
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VIOLA NEWS news viola stampa Corsport: “Fiorentina, oltre le lacune è mancato il senso di appartenenza”
Corriere dello Sport
Corsport: “Fiorentina, oltre le lacune è mancato il senso di appartenenza”
Alla Fiorentina non sono mancati soltanto i risultati, ma soprattutto l'attaccamento alla maglia e il senso di appartenenza.
La mancanza più grande—
Quello che è mancato di più in questa stagione difficile della Fiorentina - si legge - è il senso di appartenenza. Anche oltre le lacune tecniche, non si è mai visto l'attaccamento alla maglia. Vanoli ha avuto il merito di ottenere i punti necessari alla salvezza evitando il peggio, ma ora spetta alla proprietà indicare la nuova strada da seguire, tracciando le linee guida e soprattutto costruendo un gruppo che abbia identità. Anche perché per il resto c'è davvero poco altro da raccontare.
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