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Gazzetta: “De Rossi uno dei più apprezzati da Paratici, cosa dice il contratto”

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Quanto alla situazione contrattuale, tutti e due a novembre hanno firmato per un solo anno, ma De Rossi aveva un rinnovo automatico
Redazione VN

Vanoli e De Rossi in passato hanno lavorato insieme, quando il tecnico della Fiorentina era il vice di Antonio Conte in Nazionale e quello del Genoa era ancora un giocatore. «Paolo è un amico, una persona di cui ho grande stima. Per me sarà sempre il mister», ha detto l'ex romanista. In classifica li separano 3 punti e la media del genoano è più alta di quella del viola (1,36 contro 1,32).

Contratto De Rossi

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Quanto alla situazione contrattuale, tutti e due a novembre hanno firmato per un solo anno, ma De Rossi aveva un rinnovo automatico in caso di salvezza. A Genova sta molto bene e sta già programmando il futuro, ma servirà un incontro con la dirigenza per confrontarsi sui programmi per la prossima stagione.

Paratici

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De Rossi è uno dei tecnici più apprezzati da Fabio Paratici e già in passato è stato vicino alla panchina della Fiorentina, così come Vanoli era un nome che girava anche per il Genoa quando è stato esonerato Patrick Vieira. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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