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L'avversario

Genoa, probabile formazione: Colombo e Vitinha guidano l’attacco rossoblù

Genoa, probabile formazione: Colombo e Vitinha guidano l’attacco rossoblù - immagine 1
Ecco come il Genoa dovrebbe scendere in campo oggi pomeriggio contro la Fiorentina al Franchi
Redazione VN

Alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi andrà in scena la partita tra Fiorentina e Genoa che potrebbe valere la salvezza aritmetica per la formazione di Paolo Vanoli. Passando agli avversari, secondo La Gazzetta dello Sport dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Bijlow in porta, Zatterstrom, Ostigard e Mercandalli in difesa, Sabelli, Frendrup, Ellertsson, Amorim e Malinovskyi a centrocampo, Colomba e Vitinha in attacco. Stesso modulo e stessi giocatori per il Corriere dello Sport, ma con una differenza in difesa: Vasquez al posto di Mercandalli. Per Tuttosport sarà 3-4-2-1 con Bijlow in porta, Zatterstrom, Ostigard e Mercandalli in difesa, Frendrup, Amorim, Ellertsson e Sabelli a centrocampo, Colombo e Vitinha alle spalle di Ekhator.

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