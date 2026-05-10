Genoa, probabile formazione: Colombo e Vitinha guidano l’attacco rossoblù

Alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi andrà in scena la partita tra Fiorentina e Genoa che potrebbe valere la salvezza aritmetica per la formazione di Paolo Vanoli. Passando agli avversari, secondo La Gazzetta dello Sport dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Bijlow in porta, Zatterstrom, Ostigard e Mercandalli in difesa, Sabelli, Frendrup, Ellertsson, Amorim e Malinovskyi a centrocampo, Colomba e Vitinha in attacco. Stesso modulo e stessi giocatori per il Corriere dello Sport, ma con una differenza in difesa: Vasquez al posto di Mercandalli. Per Tuttosport sarà 3-4-2-1 con Bijlow in porta, Zatterstrom, Ostigard e Mercandalli in difesa, Frendrup, Amorim, Ellertsson e Sabelli a centrocampo, Colombo e Vitinha alle spalle di Ekhator.