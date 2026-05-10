Repubblica: “Si chiude il cerchio, ma nessuno vuol festeggiare la salvezza”

Alle 15 la Fiorentina sfiderà il Genoa allo stadio Franchi. Per la squadra di Paolo Vanoli è l'occasione per conquistare definitivamente e, soprattutto, aritmeticamente la salvezza. Obiettivo che renderebbe, di fatto, inutili le ultime due partite di campionato. Basterà un pareggio oppure una sconfitta a patto che la Cremonese, impegnata in contemporanea con il Pisa, non batta i nerazzurri. Per il tecnico viola sarebbe la chiusura del cerchio, arrivato sulla panchina gigliata proprio in occasione della gara d'andata contro il Genoa, il 9 novembre scorso, quando la salvezza sembrava una chimera.