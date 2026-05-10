Contro il Genoa oggi alle 15 al Franchi la Fiorentina potrebbe conquistare aritmeticamente la salvezza. Come scrive Repubblica Firenze, Daniele De Rossi, allenatore della squadra rossoblù accostato alla panchina viola per la prossima stagione, sarà uno degli osservati speciali di Fabio Paratici. Ecco cosa scrive il quotidiano:
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Repubblica: “De Rossi sarà un osservato speciale di Paratici”
Permanenza di Vanoli in bilico. Sul taccuino di Fabio Paratici c'è anche Daniele De Rossi, avversario della Fiorentina oggi pomeriggio
Contro la Fiorentina troverà un Genoa che ha avuto, con De Rossi in panchina, una traiettoria simile. Arrivato proprio nella stessa giornata di Vanoli sulla panchina del grifone e dopo aver debuttato proprio con i viola Ddr ha salvato i rossoblù con largo anticipo, alzando la media punti e rivoluzionando la squadra. Finito sul taccuino di Paratici — anche se indietro rispetto a Grosso candidato principale per diventare l’allenatore la prossima stagione — De Rossi sarà comunque un osservato speciale. In un pomeriggio che può chiudere una stagione e finalmente parlare al futuro.
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