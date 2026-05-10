Nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex viola Roberto Baggio ha parlato anche del suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nel 1990. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Baggio: “Non volevo andare alla Juve, mi sentii colpevole”
Corriere della Sera
Baggio: “Non volevo andare alla Juve, mi sentii colpevole”
Il Divin Codino ricorda il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nel 1990
Firenze si ribellò. Al ritiro azzurro di Coverciano arrivai nascosto nella volante della polizia per non farmi riconoscere dai tifosi viola ai cancelli. Piangevo come un bambino. Si sentivano passare le ambulanze dirette verso la sede della Fiorentina. dove gli scontri durarono tre giorni. Sentivo un dolore lancinante per tutta quella rabbia e quella sofferenza. Non avevo mai voluto la cessione, ma mi sentivo colpevole.
Sulla sciarpa viola raccolta dal prato del Franchi al suo ritorno a Firenze da avversario e sul rigore non calciato contro la Fiorentina dice:
La raccolsi da terra. Era un gesto di rispetto, di amore verso quella squadra che aveva creduto in me nonostante tutti gli infortuni. Tirò De Agostini che era il rigorista prima del mio arrivo.
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