Gazzetta: “Ecco chi gioca in attacco tra Gudmundsson, Piccoli e Braschi”

Gudmundsson non segna da quasi due mesi (ultimo centro alla Cremonese a metà marzo) ma contro la sua ex squadra ha già fatto centro due volte

Oggi Vanoli cercherà il punto che manca affidandosi una squadra ancora in difficoltà, soprattutto in attacco: Kean non ci sarà, non ha risolto il problema alla tibia, mentre Roberto Piccoli, recuperato in extremis e convocato, partirà quasi certamente dalla panchina.