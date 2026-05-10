Oggi Vanoli cercherà il punto che manca affidandosi una squadra ancora in difficoltà, soprattutto in attacco: Kean non ci sarà, non ha risolto il problema alla tibia, mentre Roberto Piccoli, recuperato in extremis e convocato, partirà quasi certamente dalla panchina.
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Gazzetta: “Ecco chi gioca in attacco tra Gudmundsson, Piccoli e Braschi”
Gudmundsson non segna da quasi due mesi (ultimo centro alla Cremonese a metà marzo) ma contro la sua ex squadra ha già fatto centro due volte
In attacco quindi toccherà ancora ad Albert Gudmudsson, in vantaggio sull'attaccante della Primavera Riccardo Braschi per partire al centro del tridente. Per la punta islandese sarà un ritorno al passato dopo le due stagioni e mezzo (2022-24) trascorse al Genoa.
Gud non segna da quasi due mesi (ultimo centro alla Cremonese a metà marzo) ma contro la sua ex squadra ha già fatto centro due volte su due, il Genoa non vince al Franchi da quasi cinquant'anni (ultimo successo il 2-1 il 17 marzo 1977). Dopo Grosso, che ha fatto tappa a Firenze due settimane fa, la dirigenza viola potrà osservare da vicino l'altro candidato alla panchina per la prossima stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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