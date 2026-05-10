CorSport: “Fiorentina, gruppo privo di senso di appartenenza. Serve rifondare”

Secondo match point e non c’è un motivo che sia uno per mancarlo da parte della Fiorentina che può, anzi deve, chiudere il discorso-salvezza oggi contro il Genoa

Secondo match point e non c’è un motivo che sia uno per mancarlo da parte della Fiorentina che può, anzi deve, chiudere il discorso-salvezza oggi contro il Genoa: lo impone la pessima figura fatta lunedì sera all’Olimpico da un gruppo privo di senso di appartenenza (la cosa da ricercare in assoluto nella costruzione di quello nuovo per la prossima stagione, addirittura prima ancora della qualità) come forma di riscatto, lo chiede la classifica per lasciare la Cremonese una volta per tutte a distanza non colmabile.

A prescindere da quello che farà la squadra di Giampaolo sempre oggi contro il Pisa: andare negli spogliatoi con l’ansia da risultato a ogni costo a Torino contro la Juventus sarebbe un’ulteriore punizione che il pubblico del Franchi e i tifosi viola non meritano al culmine di un campionato frustrante. Lo scrive il Corriere dello Sport.