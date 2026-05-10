Tuttosport: “Incontro fra società e Vanoli a salvezza raggiunta”

E' il giorno di Fiorentina-Genoa, partita in programma alle 15 al Franchi e che potrebbe regalare alla squadra di Paolo Vanoli la salvezza aritmetica. Nel presentare la gara di oggi pomeriggio, Tuttosport sottolinea come a obiettivo raggiunto ci sarà un incontro fra la società e il tecnico viola per discutere della sua permanenza o meno sulla panchina gigliata. Ecco quanto si legge sul quotidiano: