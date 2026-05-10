E' il giorno di Fiorentina-Genoa, partita in programma alle 15 al Franchi e che potrebbe regalare alla squadra di Paolo Vanoli la salvezza aritmetica. Nel presentare la gara di oggi pomeriggio, Tuttosport sottolinea come a obiettivo raggiunto ci sarà un incontro fra la società e il tecnico viola per discutere della sua permanenza o meno sulla panchina gigliata. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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Tuttosport: “Incontro fra società e Vanoli a salvezza raggiunta”
Contro il Genoa oggi pomeriggio la Fiorentina potrebbe conquistare la salvezza aritmetica
Il calcio, come la vita, fa spesso strani giri. Lo scorso 9 novembre Paolo Vanoli ha iniziato contro il Genoa l'avventura alla guida della Fiorentina, pareggiando 2-2 a Marassi (a segno l'ex Gudmundsson e Piccoli). E oggi al Franchi, proprio contro la squadra ligure, può raccogliere il punto che serve (meglio tre per rispetto verso i tifosi) per chiudere la missione salvezza dopo 8 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, l'ultima (per 4-0) subita lunedì a casa della Roma. Una figuraccia che ha interrotto la striscia di 7 risultati utili. A salvezza acquisita la tifoseria non avrà voglia di far festa, ma solo di buttarsi alle spalle quanto prima questa brutta stagione, sperando che la prossima faccia rima con rilancio, ripartenza, riscatto. A giochi fatti andrà in scena il confronto fra Vanoli e la società anche se già occhieggiano i titoli di coda, con lo stesso De Rossi tra i profili seguiti per la futura panchina insieme a Iraola, Grosso e l'inevitabile Mister X.
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