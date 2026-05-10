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La Nazione

Nazione rivela: “Ecco quando Daniele De Rossi doveva diventare l’allenatore viola”

Nazione rivela: “Ecco quando Daniele De Rossi doveva diventare l’allenatore viola” - immagine 1
De Rossi appariva troppo ‘giallorosso’ per potersi far amare dai tifosi viola e Daniele Pradè ci ripensò immediatamente
Redazione VN

Daniele De Rossi è stato più volte vicino alla Fiorentina, soprattutto in passato. Daniele Pradè ci ha pensato in un paio di occasioni, l’ultima dopo le dimissioni di Raffaele Palladino e dunque prima di virare sul Pioli bis.

De Rossi

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L’allora ds non se l’è però mai sentita di affondare il colpo non percependo dalla piazza un gradimento totale. Mai apprezzati fino in fondo - tranne qualche eccezione - i tanti arrivi in viola dalla Capitale.

Dietrofront

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E De Rossi appariva troppo ‘giallorosso’ per potersi far amare dai tifosi viola. In realtà il giudizio dipendeva anche e soprattutto dal curriculum da allenatore. Oggi sicuramente migliore di qualche tempo fa. Lo scrive la Nazione.

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