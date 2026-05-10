De Rossi appariva troppo ‘giallorosso’ per potersi far amare dai tifosi viola e Daniele Pradè ci ripensò immediatamente

Daniele De Rossi è stato più volte vicino alla Fiorentina, soprattutto in passato. Daniele Pradè ci ha pensato in un paio di occasioni, l’ultima dopo le dimissioni di Raffaele Palladino e dunque prima di virare sul Pioli bis.