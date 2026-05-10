Daniele De Rossi è stato più volte vicino alla Fiorentina, soprattutto in passato. Daniele Pradè ci ha pensato in un paio di occasioni, l’ultima dopo le dimissioni di Raffaele Palladino e dunque prima di virare sul Pioli bis.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione rivela: “Ecco quando Daniele De Rossi doveva diventare l’allenatore viola”
La Nazione
Nazione rivela: “Ecco quando Daniele De Rossi doveva diventare l’allenatore viola”
De Rossi appariva troppo ‘giallorosso’ per potersi far amare dai tifosi viola e Daniele Pradè ci ripensò immediatamente
De Rossi—
L’allora ds non se l’è però mai sentita di affondare il colpo non percependo dalla piazza un gradimento totale. Mai apprezzati fino in fondo - tranne qualche eccezione - i tanti arrivi in viola dalla Capitale.
Dietrofront—
E De Rossi appariva troppo ‘giallorosso’ per potersi far amare dai tifosi viola. In realtà il giudizio dipendeva anche e soprattutto dal curriculum da allenatore. Oggi sicuramente migliore di qualche tempo fa. Lo scrive la Nazione.
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