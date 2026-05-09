Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Caos arbitri, interrogatori e intercettazioni aprono nuovi scenari”

La Nazione

Nazione: “Caos arbitri, interrogatori e intercettazioni aprono nuovi scenari”

Nazione: “Caos arbitri, interrogatori e intercettazioni aprono nuovi scenari” - immagine 1
Ci sono nuovi sviluppi in merito all'indagine sul sistema arbitrale italiano che vede coinvolto l'ex designatore Gianluca Rocchi
Redazione VN

Nuovi sviluppi nell’indagine sul sistema arbitrale italiano. Gli investigatori hanno ascoltato per ore tre i testimoni, raccogliendo elementi che potrebbero portare ad altre convocazioni anche ai vertici di società calcistiche. Al centro dell’inchiesta ci sono presunti rapporti e pressioni legati alle designazioni arbitrali, con particolare attenzione ai contatti dell’ex designatore Gianluca Rocchi. Gli inquirenti stanno analizzando intercettazioni ritenute utili per chiarire il confine tra comportamenti discutibili e possibili illeciti sportivi o penali.

Tra i nomi ascoltati figura Giorgio Schenone, attuale referente arbitrale dell’Inter ed ex arbitro, legato da tempo a Rocchi anche fuori dall’ambiente di campo. Secondo l’ipotesi investigativa, Schenone avrebbe partecipato a un incontro avvenuto nei pressi dello stadio San Siro nell’aprile 2025. Un’intercettazione tra Rocchi e Andrea Gervasoni farebbe inoltre riferimento proprio a un misterioso “Giorgio”, circostanza che ha spinto i magistrati ad approfondire il ruolo del dirigente.

Sono stati sentiti anche Dino Tommasi, nominato dopo l’autosospensione di Rocchi, e Antonio Zappi. Le loro testimonianze si sarebbero concentrate soprattutto sulla sala VAR di Lissone. Tra gli atti esaminati compare anche una conversazione tra Gervasoni e Tommasi relativa alla gara Salernitana-Modena, dalla quale emergerebbe l’interesse del supervisore a influenzare l’andamento dell’incontro. Lo scrive La Nazione.

Leggi anche
CorSport su Kean: “Persiste il dolore alla tibia. Ma c’è una notizia positiva”
Vanoli, ancora il Genoa nel destino. Il percorso e il futuro della guida gigliata

© RIPRODUZIONE RISERVATA