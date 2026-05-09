Altra partita, altro forfait per Moise Keanche viaggia verso un’altra esclusione domenica contro il Genoa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante viola è ancora alle prese con il dolore causatogli dalla tibia che lo ha costretto a lavorare ancora a parte, aumentando ulteriormente i carichi.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport su Kean: “Persiste il dolore alla tibia. Ma c’è una notizia positiva”
Corriere dello Sport
CorSport su Kean: “Persiste il dolore alla tibia. Ma c’è una notizia positiva”
Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean, out anche con il Genoa
Nonostante i tempi lunghi, la buona notizia è che il recupero procede senza ostacoli. La speranza è di poterlo rivedere per la gara contro la Juventus, ma senza forzare niente. Nella rifinitura di oggi sono attesi altri progressi, dopo il rientro martedì sera dal permesso autorizzato dal club per la nascita del secondogenito.
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