CorSport su Kean: “Persiste il dolore alla tibia. Ma c’è una notizia positiva”

Altra partita, altro forfait per Moise Kean che viaggia verso un’altra esclusione domenica contro il Genoa . Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante viola è ancora alle prese con il dolore causatogli dalla tibia che lo ha costretto a lavorare ancora a parte, aumentando ulteriormente i carichi.

Nonostante i tempi lunghi, la buona notizia è che il recupero procede senza ostacoli. La speranza è di poterlo rivedere per la gara contro la Juventus, ma senza forzare niente. Nella rifinitura di oggi sono attesi altri progressi, dopo il rientro martedì sera dal permesso autorizzato dal club per la nascita del secondogenito.