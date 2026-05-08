La tibia maledetta per Kean. Il suo passaggio all’Atletico sfumò così

Moise Kean ancora non è tornato in campo, anche se il ragazzno non vorrebbe finire la stagione da comprimario. Come scrive il Corriere dello Sport, nei giorni di permesso avuti, ha staccato la spina. Adesso però vuole tornare per aiutare la squadra. Il problema alla tibia lo tormenta da anni. Nel 2024 proprio per questo non andò all'Atletico Madrid, dopo che le società avevano già chiuso l'affare. Kean era già in Spagna, ma l'affare saltò clamorosamente proprio per le sue condizioni fisiche.