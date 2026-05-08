Cor.Sport: “Kean ci prova per il Genoa, ma dal Viola Park filtra pessimismo”

Moise Kean continua a lavorare per provare a rientrare prima della conclusione del campionato. Nella giornata di ieri l’attaccante della Fiorentina ha sostenuto un’altra sessione personalizzata nel tentativo di recuperare dal problema alla tibia che lo tiene fermo dai primi giorni di aprile. A disposizione restano ancora due allenamenti per capire se riuscirà a tornare almeno parzialmente in gruppo e convincere Paolo Vanoli a inserirlo tra i convocati per la gara interna contro il Genoa.

Niente ottimismo

La Fiorentina, infatti, punta a conquistare il punto necessario per blindare la salvezza e mantenere a distanza la US Cremonese, attualmente terzultima. Dal Viola Park, però, non arrivano segnali particolarmente incoraggianti. Kean sta gradualmente aumentando i carichi di lavoro, ma non ha ancora ripreso ad allenarsi insieme ai compagni. Un dettaglio che lascia pensare come il ritorno al pieno regime richiederà ancora prudenza e qualche giorno in più. Lo riporta il Corriere dello Sport