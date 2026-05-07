Simonelli plaude al Franchi: “Sarà il primo stadio pronto per Euro2032”

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, è stato intervistato da La Nazione sul tema stadio Franchi ed ha espresso parole di elogio per il progetto di restyling che pure ha avuto delle difficoltà in questi anni. Queste le sue parole: "Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori nel 2029, quindi sarà forse il primo stadio pronto per Euro2032. Gli altri sono indietro: San Siro non è ancora partito, Roma nemmeno. Quindi va fatto un plauso a Firenze, che sta andando avanti secondo i tempi. Il gap che abbiamo rispetto all'estero è evidente e si riflette anche sui ricavi. Lo stadio ristrutturato permetterà alla Fiorentina di aumentare la propria competitività. In sintesi: l'Italia ha bisogno di tanti Franchi". Anche se ammette: "Se fosse stato approvato il progetto originario del presidente Rocco Commisso, oggi Firenze avrebbe già uno stadio finito".