Il Corriere dello Sport di oggi dedica un approfondimento sul Bologna e su un mercato all'orizzonte che si preannuncia complicato. Senza gli introiti delle Coppe Europee, il club rossoblu rischia il ridimensionamento, con la necessità di sacrificare almeno uno dei suoi gioielli d'attacco: Orsolini, Castro e Rowe i nomi fatti dal quotidiano. Una situazione che può avere ripercussioni anche sulla permanenza di Vincenzo Italiano, che ha chiesto garanzie sulla competitività della squadra.
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CorSport: “Bologna, un mercato di sacrifici”. Ma i 15mln per Fabbian aiutano
L'operazione Fabbian è ossigeno per il Bologna, che rischia un ridimensionamento sul mercato. E Sohm? Niente riscatto
Nell'articolo si citano anche altre, probabili, cessioni: quelle di Skorupski, Lucumi e Dominguez (non dimenticando che lasceranno Casteldebole a parametro zero Freuler e Lykogiannis). Un aiuto in questo senso, per il Bologna, saranno i 15 milioni che arriveranno dalla Fiorentina per il riscatto di Fabbian e che serviranno per finanziare il mercato in entrata.
Non viene citato invece Simon Sohm che, ricordiamo, è arrivato in rossoblu in prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto da 12 milioni. Un riscatto che, viene da pensare, in questa situazione difficilmente sarà esercitato dal Bologna.
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