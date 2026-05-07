CorSport: “Bologna, un mercato di sacrifici”. Ma i 15mln per Fabbian aiutano

L'operazione Fabbian è ossigeno per il Bologna, che rischia un ridimensionamento sul mercato. E Sohm? Niente riscatto

Redazione VN 7 maggio 2026 (modifica il 7 maggio 2026 | 12:34)

Il Corriere dello Sport di oggi dedica un approfondimento sul Bologna e su un mercato all'orizzonte che si preannuncia complicato. Senza gli introiti delle Coppe Europee, il club rossoblu rischia il ridimensionamento, con la necessità di sacrificare almeno uno dei suoi gioielli d'attacco: Orsolini, Castro e Rowe i nomi fatti dal quotidiano. Una situazione che può avere ripercussioni anche sulla permanenza di Vincenzo Italiano, che ha chiesto garanzie sulla competitività della squadra.

Nell'articolo si citano anche altre, probabili, cessioni: quelle di Skorupski, Lucumi e Dominguez (non dimenticando che lasceranno Casteldebole a parametro zero Freuler e Lykogiannis). Un aiuto in questo senso, per il Bologna, saranno i 15 milioni che arriveranno dalla Fiorentina per il riscatto di Fabbian e che serviranno per finanziare il mercato in entrata.

Non viene citato invece Simon Sohm che, ricordiamo, è arrivato in rossoblu in prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto da 12 milioni. Un riscatto che, viene da pensare, in questa situazione difficilmente sarà esercitato dal Bologna.