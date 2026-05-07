Braschi, è il tuo momento? Gazzetta: “Possibilità dal 1′ contro il Genoa”

Paolo Vanoli si aprirebbe di nuovo il ballottaggio fra Albert Gudmundsson falso nove oppure, l'impiego dall'inizio di Riccardo Braschi

Redazione VN 7 maggio 2026 (modifica il 7 maggio 2026 | 10:22)

Doppia seduta e aumento dei carichi di lavoro. Così Moise Kean vuole provare a rientrare prima del termine della stagione e dare il proprio contributo allo sprint finale del campionato. E se non dovesse farcela per la gara di domenica contro il Genoa, metterà nel mirino la trasferta contro la Juventus che per lui ha sempre un sapore speciale, visto il suo passato in bianconero.

Dopo essere diventato padre per la seconda volta, l'attaccante azzurro è rientrato in città martedì sera e ieri mattina si è ripresentato al Rocco B. Commisso Viola Park per riprendere le sedute specifiche nella speranza che il problema alla tibia possa essere messo alle spalle. Continua il lavoro personalizzato anche per Roberto Picceli che ha delle chance di rientrare domenica al Franchi.

Tuttavia se i due centravanti di ruolo non dovessero farcela dal primo minuto, per Paolo Vanoli si aprirebbe di nuovo il ballottaggio fra Albert Gudmundsson falso nove oppure, l'impiego dall'inizio di Riccardo Braschi, il centravanti classe 2006 che il tecnico ha fatto esordire in Serie A. Lunedì nel secondo tempo all'Olimpico e ha dato buone risposte. Intanto per il reparto difensivo Niccolò Fortini ha iniziato a lavorare parzialmente in gruppo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.